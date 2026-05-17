मध्य प्रदेश के देवास में प्याज से लदा ट्रक पलटने से तीन लोगों की मौत

देवास: मध्य प्रदेश के देवास जिले में रविवार को एक सड़क दुर्घटना में कम से कम तीन मजदूरों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की।

यह दुर्घटना पिपलरावा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चौबाराधारा के पास रात करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हुई। उस समय प्याज से लदा एक मिनी ट्रक पलट गया। ट्रक गंधर्वपुरी इलाके से चौबाराधारा की ओर जा रहा था, तभी कथित तौर पर एक मोड़ पर ड्राइवर ने तेज रफ्तार वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक पलट गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब वाहन पलटा, तब पांच मजदूर प्याज की बोरियों के ऊपर बैठे यात्रा कर रहे थे। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय शायद झपकी आ गई थी, जिसके कारण तेज रफ्तार में अचानक नियंत्रण खो गया।

टक्कर से कुछ लोग वाहन और बिखरे हुए सामान के नीचे फंस गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पीपलरावां पुलिस स्टेशन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बचाव दल ने पीड़ितों को बाहर निकाला और उन्हें तुरंत सोनकच्छ के सिविल अस्पताल ले जाया गया।

सोनकच्छ सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने आधिकारिक तौर पर तीन मजदूरों को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान ओमप्रकाश मालवीय, आकाश बागानिया और विजय मालवीय के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि तीनों पीड़ित बालोन गांव के निवासी थे।

दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए दो अन्य व्यक्तियों की पहचान मिनी ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर के रूप में हुई है। उनका वर्तमान में सोनकच्छ में एक निजी अस्पताल में गहन चिकित्सा उपचार चल रहा है।

पिपलरावा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों व घटनाक्रम का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

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