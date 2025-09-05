प्रान्तीय

Mohan Yadav Hindutva Remark : 'हिंदुत्व पर सवाल उठाएंगे तो जनता माफ नहीं करेगी', कांग्रेस नेता उमंग सिंघार पर भड़के सीएम मोहन यादव

मोहन यादव ने उमंग सिंघार के बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया।
🏷 मध्य प्रदेश
Sep 05, 2025, 06:35 AM
भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं पर हिंदुत्व के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे हैं कि आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है।

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, "दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में काम करती है। राहुल गांधी ने हिंदू के बारे में जो बात कही, वह अत्यंत बचकानापन था। इसी बात को मणिशंकर अय्यर ने अलग ढंग से कहा। इसी परंपरा को निभाते हुए स्टालिन से लेकर रेवंत रेड्डी तक ने न जाने क्या-क्या कहा है। अब हमारे यहां के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए हैं, जो कह रहे हैं कि आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। उन्हें शर्म आनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "हिंदुत्व पर प्रश्न उठाएंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। प्रदेश और देश की जनता बहुत ही गंभीर है और इसलिए आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा हो रही है। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए।"

कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं गर्व से कहता हूं हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं।

भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने उनके बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा, "जनजातीय हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं, हम सभी पूरी तरह से हिंदू रीति से जीवन यापन करते आए हैं। उमंग सिंघार प्रदेश में सिर्फ भ्रामक जानकारी फैलाकर कांग्रेस की घटिया राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जनजातीय समाज के लोग इन्हें अच्छी तरह पहचान चुके हैं।"

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा, "जनजातीय समाज हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, मैं उमंग सिंघार के बयान की कड़ी निंदा करता हूं। इस बयान के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।"

 

 

Tribal CommunityUmang SingharMadhya Pradesh PoliticsMohan YadavHindutva DebateCongress vs BJPpolitical controversy

