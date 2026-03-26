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Chhindwara Bus Accident : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में 10 की मौत, सीएम मोहन यादव ने मुआवजे का किया ऐलान

छिंदवाड़ा बस-ट्रक हादसे में 10 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल।
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Dainik Hawk·
🏷 मध्य प्रदेश
Mar 27, 2026, 04:33 AM
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में 10 की मौत, सीएम मोहन यादव ने मुआवजे का किया ऐलान

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम हितग्राही सम्मेलन से लौट रही एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार मोहखेड़ थाना क्षेत्र में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में शामिल होकर हितग्राही बस से अपने घरों को लौट रहे थे। इसी दौरान उमरानाला क्षेत्र में बस की ट्रक से सीधी टक्कर हो गई।

इस घटना पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, ''आज शाम को छिंदवाड़ा-नागपुर रोड पर हुई सड़क दुर्घटना हृदय विदारक है। प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता हूं। मैंने संबंधित अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर से डॉक्टर्स के दल छिंदवाड़ा और नागपुर भेजने के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह जी को भी अपने कार्यक्रम परिवर्तित कर छिंदवाड़ा पहुंचने के लिए निर्देशित किया है।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के निकटम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी घायलों के उपचार की सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है।

इस हादसे की जानकारी मिलते ही कई एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें छह पुरुष, 3 महिलाएं, और एक बच्चा शामिल हैं।

बताया गया है कि इस बस में कुल 41 लोग सवार थे, जिनमें से 10 की मौत हो चुकी है और 20 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है।

--आईएएनएस

 

 

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