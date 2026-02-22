प्रान्तीय

Chhindwara Bus Accident Today : पिपरिया-छिंदवाड़ा मार्ग पर बस पलटने से 15 घायल, जांच में जुटी पुलिस

रेनिखेड़ा के पास तेज रफ्तार बस पलटी, 15 घायल, जांच जारी
🏷 मध्य प्रदेश
Feb 22, 2026, 03:03 PM
मध्य प्रदेश : पिपरिया-छिंदवाड़ा मार्ग पर बस पलटने से 15 घायल, जांच में जुटी पुलिस

भोपाल: नर्मदापुरम जिले के पिपरिया से छिंदवाड़ा जा रही एक निजी बस रविवार को छिंदवाड़ा जिले के रेनिखेड़ा गांव के पास पलट गई। इस हादसे में कम से कम 15 यात्री घायल हो गए।

यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब बस (एमपी 04 पीए 2644) सड़क किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई।

पुलिस को आशंका है कि हादसे की वजह तेज रफ्तार या बस में कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस तेज गति से चल रही थी, जिससे चालक का नियंत्रण बिगड़ गया।

गनीमत रही कि उस समय बस में यात्रियों की संख्या कम थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

पुलिस के अनुसार, यह भी संभावना है कि बस का स्टेयरिंग अचानक जाम हो गया हो, जिससे दुर्घटना हुई।

सूचना मिलते ही महुलझिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए तामिया अस्पताल भेजा गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 10 से 11 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए पिपरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि मामूली रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।”

बस चालक अमर के सिर में गंभीर चोट आई है। उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

पुलिस ने क्रेन बुलाकर पलटी हुई बस को सड़क से हटवाया, जिससे यातायात फिर सामान्य हो सका।

महुलझिर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के सही कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस बस की रफ्तार, तकनीकी स्थिति और सड़क की हालत की जांच कर रही है। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए जा रहे हैं।

पिपरिया क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे पचमढ़ी और तामिया जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

--आईएएनएस

 

 

