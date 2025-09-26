प्रान्तीय

BJP Attack On Congress : राहुल-दिग्विजय सत्ता के भूखे, देश में आग लगाना चाहते हैं : रामेश्वर शर्मा

भाजपा ने कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर को सत्ता की राजनीति से जोड़कर निशाना साधा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 मध्य प्रदेश
Sep 26, 2025, 11:31 AM
राहुल-दिग्विजय सत्ता के भूखे, देश में आग लगाना चाहते हैं : रामेश्वर शर्मा

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। पचमढ़ी में चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे।

इस शिविर को लेकर भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह सत्ता के भूखे हैं और सत्ता हासिल करने के लिए देश में आग तक लगाना चाहते हैं।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह महात्मा गांधी का भारत नहीं बनाना चाहते। वे इस भारत में बापू का रामराज्य नहीं लाना चाहते। बल्कि, जैसे आजादी के समय जिन्ना सत्ता के भूखे थे और भारत के विभाजन का कारण बने, वैसे ही आज राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह सत्ता के भूखे हो गए हैं। सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं। ये बापू के शांति के टापू को आग में तब्दील करना चाहते हैं।

उन्होंने शिविर का जिक्र करते हुए कहा कि इसी कारण राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नेपाल की हिंसा का जिक्र करते हैं, कभी बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं।

शर्मा ने आरोप लगाया कि ये लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। इस शिविर में भी ये पाकिस्तान और नेपाल की हिंसा के बारे में बताएंगे। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर से हमें कोई उम्मीद नहीं है।

भाजपा नेता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अपील करते हुए कहा कि आप अपनी युवा पीढ़ी को बताएं कि बापू ने कैसे अंग्रेजों से आजादी पाई थी। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह, जो सत्ता के भूखे हैं, वे शिविर में क्या बताएंगे? जो लोग राम मंदिर का दर्शन तक नहीं करने गए, वे भारत में रामराज्य की बात कैसे कर सकते हैं?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये लोग सत्ता के लिए विध्वंस भी करने के लिए तैयार हैं।

 

 

BJPRameshwar SharmaPachmarhi Training CampCongressRahul Gandhidigvijaya singhpolitical controversy

Related posts

Loading...

More from author

Loading...