Ladakh Security Review : एलजी कविंदर गुप्ता ने लेह में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जन सतर्कता को विकास का स्तंभ बताया

उपराज्यपाल गुप्ता ने लद्दाख में सुरक्षा व शांति पर की उच्च स्तरीय बैठक
Oct 07, 2025, 03:48 AM
लेह: लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने सोमवार को लेह में वर्तमान सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और क्षेत्र में शांति व जन सुरक्षा बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल गुप्ता ने संतोष व्यक्त किया कि केंद्र शासित प्रदेश में शांति बनी हुई है और स्कूल, कार्यालय व बाजार सामान्य रूप से चल रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना की और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा लद्दाख में विकास व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने अधिकारियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी के महत्व को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उपराज्यपाल ने स्थानीय जनता के सहयोग की सराहना करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया और जन सतर्कता लद्दाख की स्थिरता और विकास का एक प्रमुख स्तंभ है।

एलजी गुप्ता ने लद्दाख की अनूठी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत के महत्व पर भी प्रकाश डाला और निवासियों से अपनी परंपराओं की रक्षा करने तथा केंद्र शासित प्रदेश के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सक्रिय सामुदायिक सहभागिता यह सुनिश्चित करेगी कि लद्दाख सुरक्षित रूप से समृद्ध होता रहे।"

उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं के साथ सुरक्षा उपायों को संतुलित करने और सार्वजनिक सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कविंदर गुप्ता ने बैठक का समापन करते हुए दोहराया कि लद्दाख की प्रगति सरकार, सुरक्षा बलों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर करती है। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने, अधिकारियों के साथ सहयोग करने और एकता व शांति के मूल्यों को बनाए रखने की अपील की।

उपराज्यपाल ने निष्कर्ष में कहा कि एक सतर्क, जागरूक और जिम्मेदार जनता एक सुरक्षित और समृद्ध लद्दाख की आधारशिला है।

 

