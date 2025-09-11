Kerala Student Suicide : केरल के पलक्कड़ में 17 वर्षीय छात्रा का जला हुआ शव मिला

पलक्कड़ (केरल): पुलिस ने गुरुवार को बताया कि पलक्कड़ में एक 17 वर्षीय 12वीं की छात्रा अपने घर के पास एक सुनसान इलाके में गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में मृत पाई गई।

मृतक की पहचान कोल्लंगोड बीएसएस हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा गोपिका के रूप में हुई है।

वह सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

बेटी के स्कूल से वापस न आने पर मां शीबा उसे ढूंढने निकलीं और बुधवार शाम करीब 6 बजे घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर गोपिका का जला हुआ शव मिला।

अपनी बेटी का शव देखकर शीबा की चीखें सुनकर स्थानीय लोगों ने पंचायत सदस्य बी. मणिकंदन को सूचना दी, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया।

पुलिस के हवाले से एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गोपिका ने आत्महत्या की है। वह अक्सर स्कूल से लौटने के बाद पहाड़ी पर समय बिताती थी।

पुलिस ने घटनास्थल से उसका स्कूल बैग, मोबाइल फोन और एक डायरी बरामद की।

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि डायरी में इस आत्मघाती कदम उठाने के कारणों का विवरण है। जिस जगह उसका शव मिला था, उसके पास की चट्टान पर भी इसी तरह के शिलालेख पाए गए।

पुलिस ने अभी तक उसकी डायरी में लिखी बातों का खुलासा नहीं किया है जिससे उसकी आत्महत्या के कारणों का पता चल सके।

कोल्लांगोडे पुलिस ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है।

इस दुखद मौत ने क्षेत्र में छात्रों पर शैक्षणिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को लेकर चिंताओं को उजागर कर दिया है।

हाल के दिनों में केरल से ऐसी कई खबरें आई हैं जो छात्रों की मौत से जुड़ी हुई हैं। शैक्षणिक दबाव, बदमाशी और मानसिक उत्पीड़न जैसे कारकों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है।

पलक्कड़ में 14 वर्षीय लड़की ने इस साल जून में आत्महत्या कर ली थी, जब उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि उसके स्कूल ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। छात्रों और अभिभावकों के विरोध के बाद, स्कूल ने प्रधानाचार्य सहित पांच कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था।

एक अन्य मामले में, तिरुवनंतपुरम का 17 वर्षीय 12वीं का छात्र दर्शन आर. मार्च, 2025 में अपने घर पर मृत पाया गया था। पुलिस को संदेह था कि परीक्षा संबंधी तनाव उसकी मौत का कारण था।