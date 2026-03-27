Kerala Congress Appeal : त्योहार के चलते जेईई परीक्षा टालने की मांग, कांग्रेस ने केंद्र को लिखा पत्र

तिरुवनंतपुरम: केरल में कांग्रेस नेताओं ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) मेन की तारीखों को लेकर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से परीक्षा पुनर्निर्धारित करने की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा का समय ईसाई समुदाय के पवित्र ‘होली वीक’ से टकरा रहा है।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर बताया कि जेईई मेन 2 से 8 अप्रैल के बीच निर्धारित है, जो मौंडी थर्सडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक दिनों के साथ पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इस दौरान परीक्षा आयोजित करने से ईसाई छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ये दिन धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने परीक्षा की तारीखों पर पुनर्विचार करने की मांग की।

वहीं, विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मौंडी थर्सडे और ईस्टर ईसाई समुदाय के सबसे पवित्र दिनों में से हैं। उन्होंने एनटीए के फैसले की आलोचना करते हुए परीक्षा टालने की मांग की।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रमेश चेन्नितला ने भी कहा कि मौजूदा शेड्यूल के कारण ईसाई छात्र धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को अपनी आस्था और पढ़ाई के बीच चुनाव करने की स्थिति में डाल दिया जाएगा।

कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह संवेदनशीलता दिखाते हुए परीक्षा की तारीखों में बदलाव करे, ताकि सभी छात्रों के हितों का ध्यान रखा जा सके।

गौरतलब है कि केरल की करीब 3.30 करोड़ आबादी में ईसाई समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है।

--आईएएनएस