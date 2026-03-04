Matsya Shakti Project : केंद्रीय राज्य मंत्री ने मत्स्य शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बुधवार को कहा कि केंद्र की मत्स्य शक्ति परियोजना संरचित कौशल विकास और मत्स्य पालन आधारित आजीविका सहायता के माध्यम से तटीय अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

वे आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) के विझिंजम क्षेत्रीय केंद्र में इस पहल के तहत आयोजित प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की प्रमुख प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के तहत कार्यान्वित यह परियोजना मत्स्य पालन क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

प्रशिक्षित प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों के नए चरण का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने कार्यक्रम के पहले चरण को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह कार्यक्रम पिछले वर्ष विझिंजम केंद्र में शुरू हुआ था।

उन्होंने कहा कि मत्स्य शक्ति का उद्देश्य 690 व्यक्तियों को लाभान्वित करना है, जिससे यह जिले में अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों के लिए लक्षित कौशल विकास की सबसे बड़ी पहलों में से एक बन गई है।

इस कार्यक्रम के तहत, 90 प्रतिभागी हैचरी उत्पादन कार्यकर्ता बनने के लिए 40 दिवसीय गहन पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

पाठ्यक्रम में ब्रूडस्टॉक प्रबंधन, कृत्रिम प्रजनन, लार्वा पालन, चारा और जल गुणवत्ता प्रबंधन, हैचरी स्वच्छता और जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं।

अन्य 180 लाभार्थियों को पिंजरे में मछली पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें टिकाऊ समुद्री कृषि पद्धतियों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इस पहल का एक प्रमुख घटक महिला सशक्तिकरण है, जिसके तहत 420 महिलाओं को विशेष नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इन मॉड्यूल में संचार कौशल, वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता विकास, सरकारी योजनाओं की जानकारी और सामूहिक कार्य रणनीतियां शामिल हैं।

प्रशिक्षार्थियों से बातचीत करते हुए कुरियन ने उनसे इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर उद्यमी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने में सक्षम सामुदायिक नेता बनने का आग्रह किया।

