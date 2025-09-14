Mysuru Dasara Festival : इलेक्ट्रिक दीपावली और ड्रोन शो का पोस्टर-टीजर जारी, 3,000 ड्रोन का इस्तेमाल

मैसूर: कर्नाटक के मैसूर में विश्व प्रसिद्ध नादहब्बा मैसूर दशहरा महोत्सव के मुख्य आकर्षण, इलेक्ट्रिक दीपावली और ड्रोन शो का पोस्टर और टीजर रविवार को जारी किया गया। इस कार्यक्रम का अनावरण जिला प्रभारी मंत्री डॉ. एचसी महादेवप्पा ने पैलेस प्रशासनिक परिषद हॉल में किया।

मंत्री डॉ. महादेवप्पा ने बताया, "इस साल भी मैसूर शहर को रोशन करने की जिम्मेदारी चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीईएससी) को सौंपी गई है। सीईएससी शहर की 135 किलोमीटर लंबी सड़कों और 118 गोलचक्करों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजा रहा है।"

उन्होंने बताया कि इसके अलावा शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर आकर्षक कलाकृतियां भी लगाई जा रही हैं। इसमें 2,57,520 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होगा। रात में शहर बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। दशहरा महोत्सव में इस साल ड्रोन शो एक नया और रोमांचक आकर्षण है। यह ड्रोन शो 28 और 29 सितंबर के साथ-साथ 1 और 2 अक्टूबर को बन्नीमंतप के पंजिना कवयथु मैदान में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले साल 1,500 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार इसे दोगुना कर 3,000 ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह और भी भव्य होगा।

उन्होंने बताया कि सीईएससी ने इस बार सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे लैंपपोस्ट और बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें। खासतौर पर बारिश के दौरान इनसे दूर रहें और पास खड़े होकर फोटो-वीडियो न लें।

मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सड़कों पर लगाए गए लैंपपोस्ट से सावधान रहने की जरूरत है। अगर बिजली से संबंधित कोई भी शिकायत होती है तो 24x7 हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर विधायक एवं सीईएससी अध्यक्ष रमेश बंदीसिद्दे गौड़ा, गारंटी योजना क्रियान्वयन समिति की उपाध्यक्ष डॉ. पुष्पा अमरनाथ, जिला कलक्टर लक्ष्मीकांत रेड्डी, सीईएससी के प्रबंध निदेशक केएम मुनिगोपाल राजू, जीपीएएम के सीईओ उकेश कुमार, शहर पुलिस आयुक्त सीमा लाटकर, पुलिस अधीक्षक विष्णुवर्धन, निगम आयुक्त शेख तनवीर आसिफ, सीईएससी के अधीक्षण अभियंता सुनील सहित कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।