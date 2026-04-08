Hubli Love Jihad Case : प्रल्हाद जोशी ने हुबली पीड़िता के परिवार से मुलाकात की

हुबली: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सरकार से शहर में दर्ज कथित लव जिहाद मामले को गंभीरता से लेने और व्यापक जांच करने का आग्रह किया है।

मंगलवार शाम हुबली स्थित पीड़िता के घर जाकर मंत्री ने परिवार को सांत्वना दी और समर्थन का आश्वासन देते हुए सरकार से जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आग्रह किया।

जोशी ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हुबली में हुए इस कथित मामले ने समाज को कलंकित किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण नीतियों और नरम रवैये ने इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का परिणाम हैं और ऐसा लगता है कि राज्य में असामाजिक तत्वों को कानून का कोई भय नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने, गहन जांच करने, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और पीड़िता एवं उसके परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की।

जोशी ने सरकार से पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

गौरतलब है कि कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले शनिवार को उपचुनाव प्रचार के दौरान हुबली में हुए 'लव जिहाद' का मुद्दा उठाया था और आरोप लगाया था कि राज्य में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के शासन में महिलाएं डर के साये में जी रही हैं।

उपचुनाव से पहले बागलकोट स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई ने ये टिप्पणियां कीं।

बोम्मई ने आरोप लगाया कि महिलाएं मौजूदा सरकार के साये में जी रही हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को हटाने की मांग की।

--आईएएनएस