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DK Shivkumar Statement : कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार का दावा, 'चुनावों के बाद केंद्र बढ़ाएगा ईंधन की कीमतें'

कर्नाटक उपमुख्यमंत्री ने चुनावी हथकंडा करार दिया ईंधन की कीमतों में बदलाव।
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Dainik Hawk·
🏷 कर्नाटक
Mar 28, 2026, 02:46 AM
कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार का दावा, 'चुनावों के बाद केंद्र बढ़ाएगा ईंधन की कीमतें'

बेंगलुरु: ईंधन की कीमतों पर केंद्र सरकार के कदम को चुनावी हथकंडा बताते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चुनावों के तुरंत बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से बढ़ा दी जाएंगी।

केपीसीसी दफ्तर में मीडिया को संबोधित करते हुए और बाद में अपने घर पर पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, केंद्र सरकार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा देगी। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। यह सब चुनावी हथकंडे हैं।"

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार हर दिन टैक्स के रूप में 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूल रही है। यह पैसा किसके पास जा रहा है? जब पहले ईंधन की कीमतें बढ़ी थीं, तो हमने ‘100 नॉट आउट’ अभियान शुरू किया था। अब वे अपनी पसंद की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ट्रायल रन कर रहे हैं।"

वैश्विक स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में नाकाम रही है।

उन्होंने आरोप लगाया, "दो जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरकर देश में आए। क्या वे उनमें से एक को दक्षिण, कर्नाटक और तमिलनाडु, नहीं भेज सकते थे? वे गुजरात क्यों गए? केरल और तमिलनाडु में अभी चुनाव चल रहे हैं। क्योंकि दक्षिणी राज्यों में उनका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए वे दक्षिण भारत के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं।"

उन्होंने ईंधन की कीमतों और सार्वजनिक संदेशों को लेकर केंद्र सरकार की और आलोचना करते हुए कहा, "पहले, सभी पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग लगे होते थे जिनमें एक मुस्लिम महिला गैस उपलब्ध कराने के लिए सरकार को धन्यवाद देती हुई दिखाई देती थी। अब वे सभी क्यों हटा दिए गए हैं? केंद्र सरकार हर दिन उपभोक्ताओं की जेब काट रही है।"

उन्होंने सवाल उठाया, "26 मई, 2014 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। उस समय पेट्रोल 71 रुपए और डीजल 56 रुपए में बिक रहा था। अब यह 103 रुपए तक पहुंच गया है। जब कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब भी कीमतें इतनी ज्यादा क्यों थीं?"

ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में केंद्र सरकार द्वारा की गई कटौती के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "भारत सरकार हमें मार रही है। उन्होंने तेल की कीमतें सिर्फ चुनावों के लिए कम की हैं। नायरा कंपनी ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी हैं।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या राज्य सरकार ईंधन की कीमतें कम करेगी, तो शिवकुमार ने कहा, "हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।"

--आईएएनएस

 

 

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