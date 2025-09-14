प्रान्तीय

India Pakistan Asia Cup 2025 : भारत-पाक मैच के विरोध में कांग्रेस विधायक अजय सिंह, बताया सरकार की दोहरी नीति

एशिया कप 2025: कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध किया।
भारत-पाक मैच के विरोध में कांग्रेस विधायक अजय सिंह, बताया सरकार की दोहरी नीति

कर्नाटक: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। कांग्रेस विधायक डॉ. अजय सिंह इस मुकाबले के खिलाफ हैं। उन्होंने इसे सरकार की दोहरी नीति बताया है।

कांग्रेस विधायक ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते, लेकिन अब भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। यह मैच किसके कहने पर हो रहा है? क्या यह मैच जय शाह के कहने पर हो रहा है? इंडी गठबंधन के सभी दल इसके खिलाफ हैं, जिसमें शिव सेना (यूबीटी) भी शामिल है। शरद पवार भी इसका विरोध कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "एक तरफ बीसीसीआई क्रिकेट मुकाबलों के जरिए पैसा बनाएगा और दूसरी तरफ खून बहेगा। सरकार ने बताया था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में कितनी जानें गई हैं। ऐसे में यह मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए। यह सरकार की दोहरी नीति है। यह सरासर गलत है।"

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत-पाकिस्तान की टीमें पहली बार क्रिकेट मैदान पर आमने-सामने होंगी।

न सिर्फ राजनेता, बल्कि कुछ खिलाड़ी भी इस मुकाबले के खिलाफ हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है, जो खेल से राजनीति को अलग रखने की वकालत करता नजर आ रहा है। कुछ फैंस का मानना है कि क्रिकेट के जरिए भारत, पाकिस्तान को 'ऑपरेशन सिंदूर' की तर्ज पर एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दे सकता है।

अगर एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचते हैं, तो दोनों देशों के बीच तीन मैच खेले जाएंगे।

भारत ने टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया है। टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच 9 विकेट से जीता। वहीं, पाकिस्तानी टीम अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज कर चुकी है। भारत फिलहाल ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। वहीं, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर मौजूद है।

 

 

