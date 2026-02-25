Karnataka Government Jobs Issue : विजयेंद्र ने सीएम और डिप्टी सीएम पर सत्ता के लिए लड़ने और युवाओं के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया

बेंगलुरु: कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और विधायक, बी.वाई. विजयेंद्र ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर युवाओं की जिंदगी से खेलने और उनके संघर्षों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए, विजयेंद्र ने धारवाड़ में खाली सरकारी पोस्ट भरने की मांग को लेकर भाजपा और स्टूडेंट ग्रुप्स के बड़े प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि युवा पिछले ढाई साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है।

उन्होंने कहा, "युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी चिंताओं को सीरियसली नहीं लिया है। बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान भी, जब स्टूडेंट यूनियनों ने प्रोटेस्ट किया, तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बावजूद, राज्य सरकार नहीं जागी। कर्नाटक हाई कोर्ट को चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग तय करने के लिए दखल देना पड़ा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार दोनों युवाओं के मुद्दों को सुलझाने के बजाय पावर के लिए लड़ने में व्यस्त हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "एक मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उनके पास युवाओं की प्रॉब्लम सुनने का टाइम नहीं है।" विजयेंद्र ने कहा कि स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले थे और उन्हें बताया था कि करीब 2.85 लाख सरकारी पोस्ट खाली हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "कांग्रेस सरकार इन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करने में भी फेल रही है।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की लीडरशिप वाली कर्नाटक सरकार एक भी खाली पोस्ट भरने में फेल रही है और रिक्रूटमेंट में देरी के बहाने के तौर पर रिजर्वेशन से जुड़े कानूनी मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री पूरे राज्य में भाषण दे रहे हैं, लेकिन वे युवाओं को इंसाफ दिलाने में फेल रहे हैं। सरकार ने खाली पोस्ट भरने और युवाओं का भविष्य बनाने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है।"

--आईएएनएस