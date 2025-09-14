Seva Bharati Magazine : सेवा सुरभि के 26वें अंक का लोकार्पण, युवा शक्ति और आरएसएस के 100 वर्षों पर जोर

रांची: सेवा भारती की पत्रिका 'सेवा सुरभि' के 26वें वार्षिक अंक 'वैश्विक चेतना एवं युवा शक्ति' विशेषांक का लोकार्पण केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। यह विशेषांक राष्ट्र की युवा शक्ति को समर्पित है और इसमें भारत के उभरते हुए नायकों को चित्रित किया गया है।

लोकार्पण समारोह में सेठ ने पत्रिका की सराहना करते हुए कहा, "सेवा सुरभि का पहला पृष्ठ ही सब कुछ कह देता है।" कवर पेज पर चार युवाओं की तस्वीरें हैं, जिनमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल हैं, जो आज विकसित भारत के ब्रांड एंबेसडर और राष्ट्रीय नायक हैं। उन्होंने कहा, 'ये बेटियां न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान की हकदार हैं।'

सेठ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 वर्ष पूरे होने पर भी विचार साझा किए। उन्होंने कहा, "यह हमारा सौभाग्य है कि आरएसएस ने 100 वर्षों में करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया, उन्हें दक्ष बनाया और मां भारती की सेवा के लिए प्रेरित किया।" उन्होंने बताया कि मातृभूमि की सेवा सर्वोपरि है और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें गिलहरी की तरह योगदान देना चाहिए। सेठ ने कहा कि आरएसएस का यह सफर भारत को वैश्विक मंच पर गौरव प्रदान करने वाला है।

उन्होंने देश की युवा शक्ति पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश की युवा शक्ति और लोकतंत्र की ताकत पर गर्व करते हैं, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है।" सेठ ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और समर्पण भारत को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पत्रिका में युवा उपलब्धियों, सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय गौरव के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है।

संजय सेठ ने कार्यक्रम की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, "सेवा भारती, झारखंड की पत्रिका सेवा सुरभि के विशेष अंक 'वैश्विक चेतना एवं युवा शक्ति' के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सेवा भारती के कलाकारों ने अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इस संस्था ने सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह रहे जरूरतमंदों की सेवा और उत्थान के लिए एक लंबी लकीर खींची है। समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्य में सेवा भारती का योगदान प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। इस अवसर पर विधायक नवीन जायसवाल, सेवा भारती के संरक्षक गुरुशरण सहित कई गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही।"

समारोह में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और पत्रिका के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सेठ ने सेवा भारती के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पत्रिका समाज सेवा और युवा प्रेरणा का प्रतीक है।