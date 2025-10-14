Sardar Patel 150 Celebration : 'सरदार @150 यूनिटी मार्च' के तहत भाजपा झारखंड के सभी जिलों में 31 अक्टूबर से निकालेगी पदयात्राएं

रांची: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले 'सरदार @150 यूनिटी मार्च' को लेकर सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश और जिला स्तर पर गठित टोली के कार्यकर्ता शामिल हुए।

भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार के युवा कार्य विभाग के तत्वावधान में यह यात्रा 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को समर्पित एक राष्ट्रव्यापी जन अभियान है। यह सरदार पटेल की एकता, समर्पण और राष्ट्रनिर्माण की अमर विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

साहू ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सरदार पटेल के एकीकृत भारत के स्वप्न से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में पदयात्रा कार्यक्रम 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में तीन दिनों तक प्रत्येक दिन 10 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति, योग शिविर, युवा संपर्क कार्यक्रम, निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं जैसे जन-जागरण के कार्यक्रम भी होंगे। सभी कार्यक्रम सांसदों के नेतृत्व में नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस जैसे संगठनों की सहभागिता से आयोजित किए जाएंगे। यात्रा के पड़ावों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक बालमुकुंद सहाय ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर चार यात्राएं दिल्ली, जयपुर, नागपुर और मुंबई से निकाली जाएंगी। इन सभी यात्राओं में शामिल लोग गुजरात के आनंद में एकत्रित होंगे और वहां से केवड़िया एकता नगर पहुंचेंगे, जहां सरदार पटेल की प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ स्थित है।

उन्होंने बताया कि झारखंड के सभी जिलों से पांच-पांच पदयात्री राष्ट्रीय यात्रा में शामिल होंगे। कार्यशाला में युवाओं से आह्वान किया गया कि वे इस ऐतिहासिक अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, जिससे सरदार पटेल के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम का संचालन शशांक राज ने किया।