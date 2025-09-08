प्रान्तीय

Ranchi Shootout 2025 : रांची में अपराधियों ने दो जमीन कारोबारियों को गोली मारी, एक की मौत, दूसरा गंभीर

रांची में फायरिंग, जमीन विवाद में एक की मौत, एक गंभीर घायल
Sep 08, 2025, 04:09 AM
रांची में अपराधियों ने दो जमीन कारोबारियों को गोली मारी, एक की मौत, दूसरा गंभीर

रांची: रांची शहर के रातू थाना क्षेत्र में रविवार शाम करीब 7.30 बजे अपराधियों ने दो युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक को तत्काल रिम्स रेफर किया गया है। जख्मी की पहचान राजबल्लम गोप (45) के रूप में हुई है।

राजबल्लम जमीन कारोबार से जुड़े हैं और चतरा जिले के टंडवा इलाके के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम किशुन गोप है और उनकी मां थाना एवं प्रखंड मुख्यालय में साफ-सफाई का काम करती हैं। मृतक युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मृतक भी चतरा के टंडवा इलाके का रहने वाला था और रांची में रहकर जमीन खरीद-बिक्री का कारोबार करता था।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों युवक प्रदीप लोहरा नामक व्यक्ति के घर में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और दोनों पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजबल्लम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद रातू थाना की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश या जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और अपराधियों की तलाश में व्यापक छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। रातू थाना पुलिस ने कहा कि पूरे मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

 

