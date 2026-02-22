प्रान्तीय

Ranchi Murder Case : रांची में प्रेम प्रसंग से उपजे विवाद में युवक की हत्या का खुलासा, दंपती सहित पांच गिरफ्तार

पति-पत्नी समेत 5 गिरफ्तार, पुलिस ने हथियार और वाहन किए बरामद
Feb 22, 2026, 02:29 PM
रांची: रांची खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित आनंद विहार में 19 फरवरी को आसिफ अंसारी नामक व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि वारदात 15-16 वर्षों से चल रहे प्रेम संबंध को लेकर उपजी रंजिश का परिणाम थी। मामले में मुख्य साजिशकर्ता पति-पत्नी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

रांची के सदर डीएसपी ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि 19 फरवरी की सुबह करीब 6:45 बजे आनंद विहार स्थित केपी स्कूल के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। बाद में उसकी पहचान शहर के कांटाटोली इलाके रजा कॉलोनी निवासी आसिफ अंसारी (पिता- मो. इरफान अली) के रूप में की गई।

वारदात की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आसिफ का आनंद विहार निवासी बिउला टोप्पो नामक महिला के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। उसके पति जॉनसन मिंज को इस संबंध की जानकारी थी, जिससे वह नाराज रहता था।

पुलिस का कहना है कि इसी कारण उसने अपने मित्र दीपक अग्रवाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि जॉनसन मिंज ने प्रिंस कुमार और प्रेम लकड़ा को सुपारी देकर आसिफ की हत्या कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रिंस कुमार को 1.60 लाख रुपए और प्रेम लकड़ा को 2.40 लाख रुपए दिए गए, जबकि साजिश में सहयोग के लिए दीपक अग्रवाल को करीब चार लाख रुपए दिए गए थे।

पुलिस ने जॉनसन मिंज, उसकी पत्नी बिउला टोप्पो, दीपक अग्रवाल, प्रिंस कुमार और प्रेम लकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया एक देशी कट्टा, बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, खून से सना जैकेट, खून लगी मिट्टी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मानव स्रोतों की मदद से वारदात का खुलासा किया।

--आईएएनएस

 

 

