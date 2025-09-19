PM Ujjwala Yojana : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने बदली कविता देवी की जिंदगी, धुआं-मुक्त मिला जीवन

साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड के बड़तल्ला मिर्जा चौकी गांव की कविता देवी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना ने न केवल उनके जीवन को आसान बनाया है, बल्कि उनके परिवार को धुआं-मुक्त और स्वस्थ जीवनशैली भी प्रदान की है।

कविता देवी ने बताया कि इस योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन ने उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को काफी हद तक खत्म कर दिया है।

कविता ने बताया कि पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लकड़ी जलाने से निकलने वाला धुआं न केवल हमारी सेहत के लिए हानिकारक था, बल्कि इससे घर का माहौल भी अस्वास्थ्यकर रहता था। खाना बनाने में घंटों लग जाते थे, जिसके कारण बच्चों को समय पर स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता था। धुएं से आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं आम थीं। इसके अलावा, लकड़ी इकट्ठा करने में भी समय और मेहनत बर्बाद होती थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। अब खाना बनाने में समय की बचत होती है और घर में धुआं भी नहीं रहता।

कविता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "अब हम समय पर खाना बना लेते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में देरी नहीं होती और घर का माहौल भी स्वच्छ रहता है। गैस चूल्हे की सुविधा ने न केवल हमारी सेहत में सुधार किया है, बल्कि हमारी दिनचर्या को भी व्यवस्थित किया है।"

साहिबगंज जिले में इस योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया है। कविता ने कहा, "यह योजना हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। अब हम अपने बच्चों और परिवार के लिए ज्यादा समय दे पाते हैं।"

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि वे स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन का उपयोग कर सकें।

इस योजना ने ग्रामीण भारत में लाखों महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाया है। कविता जैसे कई परिवार अब इस योजना का लाभ उठाकर न केवल समय और मेहनत की बचत कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में योगदान दे रहे हैं।