Affordable Medicines : पलामू में जन औषधि केंद्र से सस्ती दरों पर मिल रहीं दवाइयां, लाभार्थियों ने पीएम मोदी का जताया आभार

पलामू: झारखंड के पलामू जिले में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत संचालित हो रहे जन औषधि केंद्र उन लोगों के लिए संजीवनी बनकर सामने आए हैं, जो पैसों की तंगी के चलते दवा खरीदने में असमर्थ थे।

जन औषधि केंद्र पर निजी मेडिकल स्टोर की तुलना में सस्ती दरों पर दवाइयां मिल रही हैं, जिससे लोगों को काफी बचत हो रही है। इसके लिए लोगों ने पीएम मोदी का तहे दिल से आभार जताया है।

पीएम मोदी द्वारा आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस परियोजना के तहत केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से काफी कम कीमत पर मिल रही हैं। जन औषधि केंद्र पर रोजाना काफी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं और सस्ती दरों पर दवाइयां ले रहे हैं।

जन औषधि केंद्र पर दवा खरीदने आए मरीजों का कहना है कि पहले जो दवा हमें 300-400 रुपए में मिलती थी, वही यहां 80-100 रुपए में मिल रही है।

लाभार्थी रंजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि जन औषधि केंद्र पर सस्ते दरों पर दवाइयां मिल रही हैं, जिससे गरीब लोगों को बहुत राहत मिल रही है। मैं भी शुगर की दवा लेने आया था। बाहर यही दवा करीब 250 रुपए में मिलती है, लेकिन जन औषधि केंद्र में वही दवा सिर्फ 24 रुपए में मिल रही है। उन्होंने बताया कि पहले हर महीने दवाइयों पर दो से ढाई हजार रुपए खर्च हो जाते थे, लेकिन यहां से दवा लेने पर लगभग 200 रुपए में ही काम हो जा रहा है। इससे हम जैसे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

जन औषधि केंद्र के संचालक छोटू कुमार ने बताया कि हमारे यहां लगभग सैकड़ों प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। वहीं, अगर ब्रांडेड दवा की तुलना की जाए तो हमारे औषधि केंद्र में 60 से 80 प्रतिशत तक डिस्काउंट में दवा उपलब्ध है। रोजाना बड़ी संख्या में मरीज यहां से दवा लेने आते हैं और उन्हें बाजार की तुलना में काफी कम कीमत पर दवाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री की इस योजना से खासकर गरीब तबके के लोगों के लिए काफी राहत है।

लाभार्थी पंकज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कई मरीजों को लाभ हुआ है, उन्हें दवा सूट कर रही है, और यहां आने वाले लोग पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं।

