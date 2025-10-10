प्रान्तीय

Jharkhand Congress : झारखंड के सभी जिलों में चलेगा हस्ताक्षर अभियान : के. राजू

रांची में कांग्रेस सभागार उद्घाटन, संगठन विस्तार और हस्ताक्षर अभियान पर फोकस
🏷 झारखंड
Oct 10, 2025, 05:54 AM
रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में गुरुवार को नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया गया। इस सभागार का उद्घाटन झारखंड प्रभारी के. राजू और एआईसीसी कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य और प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद ने किया।

प्रभारी राजू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बैठक में आगामी तीन-चार महीनों में जिला कांग्रेस कमेटी किन मुद्दों पर फोकस करेगी, इस पर चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान को सक्रिय रूप से चलाने के लिए जिलाध्यक्षों और जिला पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, हर पंचायत में जाकर ग्राम सभा में भी यह हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

संगठन के विस्तार पर उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी 75 प्रतिशत पंचायतों में गठित हो चुकी है और बाकी का गठन अगले एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त लोकल बॉडीज में भी कांग्रेस कमेटी गठित करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नवंबर महीने में हर जिले में ब्लॉक स्तर पर एक प्रशिक्षण बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें संगठन को ब्लॉक स्तर तक कैसे मजबूत करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही, बीएलओ को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि झारखंड में एसआईआर के दौरान वे हर बूथ में सक्रिय रूप से काम कर सकें। उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों और जिला पर्यवेक्षकों को हर जिले में जिला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया।

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि नवनियुक्त जिलाध्यक्षों और जिला पर्यवेक्षकों के साथ यह उनकी पहली बैठक थी। उन्होंने इस नियुक्ति प्रक्रिया को प्रदेश में एक नया प्रयोग बताया, जहां एआईसीसी से पर्यवेक्षक आकर हर जिले में 7 से 10 दिन रुककर फीडबैक लेने के बाद जिलाध्यक्षों और जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

 

 

