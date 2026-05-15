झारखंड के गोड्डा में तीन साल की बच्ची की हत्या के बाद शव कुएं में फेंका, दो आरोपी गिरफ्तार

गोड्डा: झारखंड के गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मकुंड़ी संथाली टोला में तीन वर्षीय बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्ची का शव एक कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मृत बच्ची की पहचान निशा सोरेन (3) के रूप में हुई है। वह रमेश सोरेन की पुत्री थी और इन दिनों अपनी नानी के घर मकुंड़ी संथाली टोला में रह रही थी। उसका मूल घर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रमला संथाली टोला में है।

जानकारी के मुताबिक, निशा गुरुवार दोपहर से लापता थी। परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आधी रात को खोजबीन के दौरान ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को बोरा लेकर जाते देखा। ग्रामीणों के अनुसार, वह व्यक्ति छिपकर बोरे को पास के कुएं में फेंककर लौट रहा था। संदेह होने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की।

पूछताछ में उसने बताया कि बोरे में बच्ची का शव है। इसके बाद ग्रामीणों ने कुएं से शव बाहर निकाला। ग्रामीणों द्वारा दबाव बनाने पर आरोपी ने अपने साथी जारमेन सोरेन का भी नाम बताया। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों, जारमेन सोरेन और प्रेम मुर्मु, को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी।

घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद साहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों से दोनों आरोपियों को छुड़ाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी आनंद साहा ने बताया कि पड़ोस के ही दो युवकों ने बच्ची की गला दबाकर हत्या की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

--आईएएनएस