Coal Washery : धनबाद कोलियरी हादसे में चारों मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख का मुआवजा और नौकरी, त्रिपक्षीय वार्ता में बनी सहमति

धनबाद: झारखंड के धनबाद स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की मुनीडीह कोल वाशरी में शनिवार शाम हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासन और प्रबंधन ने बड़ी राहत की घोषणा की है। शनिवार देर रात बीसीसीएल प्रबंधन, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और पीड़ित परिवारों के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के तहत हादसे में जान गंवाने वाले चारों श्रमिकों के परिवारों को कुल 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपये अगले 10 दिनों के भीतर दिए जाएंगे। शेष 10 लाख रुपये की दूसरी किस्त अगले 20 दिनों के भीतर बीसीसीएल डीओ धारकों से वसूली कर प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा प्रत्येक पीड़ित परिवार के एक पात्र आश्रित को मुनीडीह परियोजना की आउटसोर्सिंग कंपनी में एचपीसी वेतनमान पर संविदात्मक नौकरी दी जाएगी। प्रबंधन ने परिवारों को तत्काल राहत देते हुए अंतिम संस्कार के लिए 75 हजार रुपये की राशि प्रदान की है। साथ ही मृतकों के बच्चों को डीएवी स्कूल में प्रवेश दिलाने में प्रबंधन सहायता करेगा। परिवारों को चिकित्सा सुविधा और बीसीसीएल के मानकों के अनुसार अन्य लाभ भी सुनिश्चित किए जाएंगे।

शनिवार शाम करीब 5 बजे हुए इस हादसे में लगभग 43 फीट की ऊंचाई से कोयला स्लरी का करीब पांच टन वजनी मलबा मजदूरों पर गिर गया था। इस मलबे की चपेट में आने से चार दिहाड़ी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान माणिक बाउरी, दिनेश बाउरी, दीपक बाउरी और मोड़ा गोप के रूप में हुई है। हादसे के वक्त मजदूर मैनुअल तरीके से ट्रक में स्लरी लोड कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि इतने जोखिमपूर्ण कार्य के दौरान मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। घटना के बाद से ही क्षेत्र में भारी आक्रोश था।

--आईएएनएस