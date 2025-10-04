Rakesh Sinha Statement : ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना हुआ नुकसान? कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने किया सवाल

प्रान्तीय

🏷 झारखंड
Oct 04, 2025, 05:12 PM
रांची: कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हालिया बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान न केवल सेना का बल्कि पूरे देश के गर्व और स्वाभिमान को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय सेना की ताकत और पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को सफलतापूर्वक खत्म किया, यह पूरी दुनिया ने देखा है। यह भारतीय सेना की वीरता और साहस को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना हमेशा से तारीफों के काबिल रही है और उसकी बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं है।

लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कितना नुकसान हुआ। सिन्हा ने कहा कि जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है, इसलिए हमें यह भी बताना चाहिए कि भारतीय सेना को इस कार्रवाई में कितना नुकसान हुआ।

राकेश सिन्हा ने इस बात पर भी जोर दिया कि सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जो पराक्रम दिखाया, वह अद्भुत था और वह पाकिस्तान को घुटनों पर ला देने में सक्षम था। देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थी, तब अचानक सीजफायर क्यों हुआ? पूरे विपक्ष और देश ने प्रधानमंत्री का समर्थन किया था, लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई?

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सेना की मजबूती के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है ताकि जनता पूरी तरह से समझ सके कि देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है।

सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने ट्रंप की तारीफ की लेकिन 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने पर सवाल करने के बजाय चुप्पी साधे रखी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने ट्रंप द्वारा सीजफायर का क्रेडिट लेने पर भी कोई सवाल नहीं उठाया।

 

