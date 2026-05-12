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जम्मू-कश्मीर: ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

श्रीनगर में ड्रग तस्कर की 1.2 करोड़ की संपत्ति जब्त, पुलिस की बड़ी कार्रवाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 जम्मू और कश्मीर
May 12, 2026, 11:05 AM
जम्मू-कश्मीर: ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

श्रीनगर: श्रीनगर पुलिस ने 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई श्रीनगर के गासू हजरतबल इलाके में की गई, जहां एक दो मंजिला रिहायशी मकान और उससे जुड़ी जमीन को अटैच किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह संपत्ति अवैध नशा तस्करी से अर्जित की गई थी।

जब्त की गई संपत्ति मकसूद हुसैन खान की बताई जा रही है, जो बांडे लेन हजरतबल का निवासी है और वर्तमान में गासू हजरतबल में रह रहा था। श्रीनगर पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन निगीन द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत की है।

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन निगीन में दर्ज एफआईआर और पुलिस स्टेशन गांदरबल में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत जांच चल रही थी। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी की यह संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े अवैध पैसों से बनाई गई थी।

पुलिस द्वारा जारी अटैचमेंट आदेश के बाद अब संपत्ति मालिक इस मकान और जमीन को बेच नहीं सकेगा, किराए पर नहीं दे सकेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसमें हिस्सेदारी दे पाएगा। संपत्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव करने पर भी रोक लगा दी गई है।

श्रीनगर पुलिस ने कहा कि समाज को नशे के खतरे से बचाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और ड्रग तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें, ताकि जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाया जा सके।

--आईएएनएस

 

 

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