Jammu Kashmir Flood Relief : जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए गुलाम अली खटाना ने दिए 3 करोड़ रुपए

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सांसद गुलाम अली खटाना ने 3 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। यह राशि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत दी गई है।

इसका उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना और प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करना है।

गुलाम अली खटाना ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में कहा, "जन सेवा मेरा कर्तव्य है। जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए मैंने एमपीएलएडीएस के तहत 3 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस निधि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में नष्ट हुए बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा। एकजुट होकर हम इस चुनौती का सामना करेंगे और सामूहिक प्रयासों से सामान्य स्थिति को बहाल करेंगे।"

उन्होंने इस समय की गंभीरता को समझते हुए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया और कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस फंड का मुख्य उद्देश्य बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन कर उसे शीघ्र ठीक करना है। इसमें सड़कों, पुलों और जल निकासी प्रणालियों के पुनर्निर्माण के साथ-साथ अस्थायी राहत शिविरों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है। इसके अलावा, प्रभावित परिवारों को भोजन, पानी और चिकित्सा सेवाओं की तत्काल आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर की बाढ़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर और आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण बाधित रहे एनएच-44 पर यातायात को 10 सितंबर को बहाल किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बताया था कि भूस्खलन के बाद से ही अधिकारी और सैकड़ों श्रमिक लगातार बारिश, कीचड़ और बार-बार होने वाले व्यवधानों के बीच बिना रुके काम में जुटे रहे। कठिन चुनौतियों के बावजूद, टीम मौके पर डटी रही।