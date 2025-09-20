Kishtwar Encounter News : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान, पुंछ में हथियार बरामद

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शनिवार को आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रहा, जबकि पुंछ जिले में संयुक्त बलों ने एक अन्य अभियान में युद्ध के सामान जैसे हथियार और गोला-बारूद बरामद किए।

नागराटो स्थित भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने अपने आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, "आतंकवादियों से मुठभेड़। किश्तवाड़ के इलाके में इंटेलिजेंस के आधार पर किए गए ऑपरेशन में व्हाइट नाइट कॉर्प्स की सतर्क टुकड़ियों ने 19 सितंबर 2025 को रात 8 बजे के करीब आतंकवादियों से संपर्क किया। गोलीबारी हुई। ऑपरेशन अभी भी जारी है।"

पूंछ जिले में एक अन्य संयुक्त अभियान में युद्ध के सामान जैसे हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।

व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में लिखा, "संयुक्त ऑपरेशन | युद्ध सामग्री बरामद। इंटेलिजेंस के आधार पर जेकेपी के साथ संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सैनिकों ने पुंछ सेक्टर में एक हथियार (एके सीरीज), चार एके मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की। सर्च ऑपरेशन जारी है।"

जम्मू-कश्मीर में संयुक्त सेनाएं आतंकवादियों, उनके सहयोगियों और समर्थक तत्वों के खिलाफ लगातार बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं।

ड्रग स्मगलिंग और ड्रग्स बेचने वाले भी संयुक्त सुरक्षा बलों के रडार पर हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों का मानना ​​है कि ड्रग स्मगलिंग और हवाला मनी रैकेट से इकट्ठा किया गया पैसा अंततः केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

आतंकियों, उनके सहयोगियों और सहानुभूति रखने वालों के साथ-साथ ड्रग्स तस्करों और हवाला मनी रैकेट चलाने वालों को निशाना बनाना, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए संयुक्त बलों की संशोधित रणनीति का हिस्सा है।

अधिकांश ड्रग तस्करी और हवाला मनी मामलों में, खुफिया एजेंसियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पार से इन गतिविधियों के मूल स्रोत का पता लगाने में सफलता प्राप्त की है।

जम्मू-कश्मीर में 240 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में फैली हुई है, और घाटी में बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और जम्मू संभाग में पुंछ और राजौरी जिलों में 740 किलोमीटर लंबी एलओसी है।

बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है, जबकि सेना एलओसी की सुरक्षा करती है।