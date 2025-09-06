Jammu Police News : जम्मू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 8 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ नष्ट किए

जम्मू: जम्मू जिला पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी कठोर कार्रवाई को जारी रखते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। न्यायालयों के निर्देशों का पालन करते हुए, पुलिस ने लगभग 8.0271 करोड़ रुपए मूल्य के जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया।

जम्मू पुलिस द्वारा यह कार्रवाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई, जिसके तहत नशीले पदार्थों और मनोविकृति पदार्थों को सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से निपटाया गया।

जिला स्तरीय मादक द्रव्य विनाश समिति ने सांबा जिले के राख राडा विजयपुर में स्थित अनमोल हेल्थकेयर विनाश संयंत्र में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। इस दौरान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए के तहत जब्त किए गए पोस्त-भूसे को नष्ट किया गया। यह प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूरी की गई, जिसमें कानूनी प्रोटोकॉल और पर्यावरण संरक्षण मानकों का सख्ती से पालन किया गया।

जम्मू पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से नशे के खिलाफ अपनी जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराया। पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में जब्त किए गए इन नशीले पदार्थों को नष्ट करके नशामुक्त समाज की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। नष्ट किए गए पदार्थों में मुख्य रूप से पोस्त-भूसा शामिल था, जिसकी कुल मात्रा 2954 किलोग्राम से अधिक थी।

जम्मू पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे नशीले पदार्थों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में दें। पुलिस ने आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों की गोपनीयता को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा।

यह पहल न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने में मदद करेगी, बल्कि समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में भी योगदान देगी। जम्मू पुलिस की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रहे युद्ध में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नागरिकों के सहयोग से पुलिस इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प है।