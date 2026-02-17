प्रान्तीय

Jammu Kashmir Elections : पूर्व आईएएस अधिकारी शांतमनु जम्मू-कश्मीर के नए राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त

जम्मू-कश्मीर: शांतमनु बने नए राज्य चुनाव आयुक्त, पंचायत चुनाव की संभावना बढ़ी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 जम्मू और कश्मीर
Feb 17, 2026, 11:42 PM
पूर्व आईएएस अधिकारी शांतमनु जम्मू-कश्मीर के नए राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शांतमनु को केंद्र शासित प्रदेश का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

लोकभवन द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 36 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने आईएएस (सेवानिवृत्त) शांतमनु को जम्मू-कश्मीर का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है।

वे (शांतमनु) पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहेंगे।

उपराज्यपाल सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शांतमनु के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें सरकार द्वारा बाद में अधिसूचित की जाएंगी।

शांतमनु 31 दिसंबर, 2025 को जम्मू और कश्मीर के वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

1984 बैच के आईएएस अधिकारी बीआर शर्मा को पहले जम्मू और कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था, और उन्होंने पिछले वर्ष पद छोड़ दिया था।

शांतमनु की राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के साथ ही जम्मू और कश्मीर में पंचायत चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित पंचों और सरपंचों का कार्यकाल 9 जनवरी, 2024 को समाप्त हो गया, इसलिए अब ये चुनाव संभवतः इसी वर्ष के अंत में होंगे।

2018 के अंत में हुए चुनावों के बाद, 4,291 पंचायतों के लगभग 30,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 10 जनवरी, 2019 को पदभार ग्रहण किया था।

उनका कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही पंचायत निकाय समाप्त हो गए और पंचायत निधि का प्रशासन निलंबित कर दिया गया।

जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था का एक अन्य स्तर, जिला विकास परिषदों (डीडीसी) का कार्यकाल 24 फरवरी, 2026 को समाप्त होने वाला है।

--आईएएनएस

 

 

IAS Officer AppointmentShantmanuState Election CommissionerPanchayati RajUT Administrationelection preparationJammu KashmirPanchayat ElectionsJammu Kashmir Politicslocal governance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...