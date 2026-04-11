Jammu Kashmir Drug Crackdown : पुलिस ने राजौरी में ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसा, 5 गिरफ्तार

जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में चेकिंग के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हेरोइन जब्त की गई। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारी ने यह जानकारी दी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि पहली कार्रवाई में शुक्रवार को नौशेरा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कदम उठाया। नियमित चेकिंग के दौरान, एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका गया। तलाशी लेने पर, एक व्यक्ति, जिसका नाम वाजिद खान है, के पास से लगभग 11 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और नशीला पदार्थ जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इसके आधार पर, नौशेरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

एक अन्य कार्रवाई में, लंबेरी में नाका चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका गया। इसमें चार लोग सवार थे। उनकी पहचान नसीम अकरम, वकार अहमद, दानिश चौधरी और रमीज राजा के रूप में हुई। इन आरोपियों के पास से भी पुलिस को हेरोइन बरामद हुई।

पुलिस ने बताया कि कुल 13 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने राजौरी में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इसके साथ ही नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बयान में आगे कहा गया है कि इसमें जनता के सहयोग की अपेक्षा है।

--आईएएनएस