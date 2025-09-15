प्रान्तीय

Jammu Kashmir Rains : जम्मू-कश्मीर में बारिश से हाईवे ठप, हजारों ट्रक फंसे, ड्राइवरों ने उठाई बुनियादी सुविधाओं की मांग

Heavy rains block J&K highway, thousands of trucks stranded for 15 days
Sep 15, 2025, 12:12 PM
जम्मू: जम्मू-कश्मीर में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस कारण हजारों ट्रक हाईवे पर कतार में फंसे हुए हैं और ड्राइवरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में एक ड्राइवर ने बताया, "पिछले 15 दिनों से हमें हाईवे की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हमारे पास जो थोड़ा-बहुत पैसा और राशन था, वह खत्म हो चुका है।"

ड्राइवरों ने शिकायत की कि हाईवे पर शौचालय, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एक ड्राइवर ने कहा, "जो कपड़े हमने 15 दिन पहले पहने थे, अब भी वही पहन रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द ही हाईवे को ठीक करेगा, ताकि हम सामान्य जीवन जी सकें।"

ड्राइवरों ने जम्मू-कश्मीर सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को तत्काल दुरुस्त किया जाए। कुछ ड्राइवरों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी पैसे लेकर कुछ वाहनों को आगे जाने की अनुमति दे रहे हैं, जबकि बाकी को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है।

जम्मू ट्रैफिक विभाग के एसएसपी फारूक कैसर ने कहा कि यह संकट का समय है। हाईवे शायद ही कभी इस तरह बंद रहा हो। अभी लगातार काम चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें हाथ में नहीं हैं।

एसएसपी ने कहा कि कभी बारिश हो रही है तो कभी जमीन थोड़ी गाड़ियां चलने के बाद धंस रही है। इस कारण ट्रैफिक विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) लगातार हाईवे को बहाल करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

एसएसपी ने कहा, "यह राजमार्ग कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं।" उन्होंने ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों से अपील की कि वे कोई जोखिम भरा कदम न उठाएं और यात्रा से पहले ट्रैफिक विभाग से हाईवे की स्थिति की जानकारी जरूर लें।

 

 

