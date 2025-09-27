Jammu Kashmir Education : हायर सेकेंडरी पार्ट II उत्तीर्ण छात्रों को 29 सितंबर से कॉलेज में प्रवेश

जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने हायर सेकेंडरी पार्ट II (12वीं) की द्विवार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी।

सकीना इटू ने बताया कि छात्रों की मांग पर, हायर सेकेंडरी पार्ट II की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए डिग्री कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 29 सितंबर से जम्मू और कश्मीर संभाग के सभी डिग्री कॉलेजों में इन छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो।

उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हमने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि हाल ही में हायर सेकेंडरी पार्ट II की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का बहुमूल्य समय बचे। 29 सितंबर से दोनों संभागों के डिग्री कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।"

यह फैसला उन हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत है जो देरी के कारण कॉलेज दाखिले को लेकर चिंतित थे। जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) ने हाल ही में द्विवार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे, जिसके बाद छात्रों ने त्वरित प्रवेश की मांग की थी।

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम शैक्षणिक सत्र को नियमित करने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी डिग्री कॉलेजों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों को अपने दस्तावेजों के साथ कॉलेजों में आवेदन करना होगा, और मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिसमें डिजिटल लर्निंग और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इस निर्णय को भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने कॉलेजों से अपील की है कि वे पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही, छात्रों से कहा गया है कि वे कॉलेजों की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें।