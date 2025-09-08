Iltija Mufti Statement : इल्तिजा मुफ्ती ने 'सहिष्णुता' पर साधा निशाना, कहा- 'बाबरी मस्जिद गिराने वाले हमें टॉलरेंस का पाठ पढ़ाएंगे

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस को और तेज कर दिया है। उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा है कि बाबरी मस्जिद गिराने वाले हमें टॉलरेंस का पाठ पढ़ाएंगे।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "जिस तरह से कुछ लोग बाबरी मस्जिद गिराए जाने को सही ठहराते हैं और हर बार गाय की रक्षा के नाम पर एक बेकसूर मुसलमान को शक के आधार पर पीट-पीटकर मार डालने वाले हिंसक समूहों का समर्थन करते हैं, वही लोग अब हम कश्मीरियों को 'सहिष्णुता' का पाठ पढ़ाएंगे। पाखंड की भी कोई हद होती है।"

बता दें कि शनिवार को हजरतबल दरगाह विवाद पर इल्तिजा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई को चौंकाने वाला और बेतुका बताया था। इल्तिजा ने सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड पर भी निशाना साधा और कहा था कि धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाई गई है।

इल्तिजा मुफ्ती ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा था, "यह बेहद चौंकाने वाला और बेतुका है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दी, जबकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि हजरतबल दरगाह में धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाई गई।"

इल्तिजा ने अपने 'एक्स' पोस्ट में वक्फ बोर्ड की संवेदनहीनता पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, "वक्फ पूरी तरह से मुसलमानों का है, फिर भी उन्होंने घोर उपेक्षा और असंवेदनशीलता दिखाई। इन लोगों पर तुरंत मामला दर्ज होना चाहिए।"