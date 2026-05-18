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इंजीनियर राशिद के पिता का निधन, एआईपी ने मानवीय आधार पर सांसद की रिहाई की मांग की

इंजीनियर राशिद के पिता हाजी खजिर मोहम्मद शेख का निधन, एआईपी ने जताया दुख
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 जम्मू और कश्मीर
May 18, 2026, 06:22 AM
इंजीनियर राशिद के पिता का निधन, एआईपी ने मानवीय आधार पर सांसद की रिहाई की मांग की

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में बारामूला लोकसभा सीट से सांसद इंजीनियर राशिद के पिता हाजी खजिर मोहम्मद शेख का निधन हो गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने यह जानकारी दी।

हाजी खजिर मोहम्मद शेख के निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त करते हुए इनाम उन नबी ने उन्हें एक अनुभवी शिक्षक, नेक इंसान और एक अत्यंत सम्मानित व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि शेख ने अपना पूरा जीवन शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इंजीनियर राशिद की पूरी राजनीतिक और सामाजिक यात्रा के दौरान हाजी खजिर साहब उनके पीछे एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे। वह अपनी सादगी, बुद्धिमत्ता और विनम्रता के लिए व्यापक रूप से सराहे जाते थे।

इनाम उन नबी ने भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों से एक भावुक अपील की कि वे जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करें, ताकि एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार और जनाजे की नमाज में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि किसी बेटे के लिए अपने पिता को अंतिम विदाई देने से वंचित होने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। राजनीतिक मतभेदों से परे, व्यक्तिगत त्रासदी और दुख के ऐसे क्षणों में मानवीय संवेदनाओं को ही सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। एक पिता इस दुनिया से चले गए हैं और उनका बेटा सलाखों के पीछे है। यह पूरे परिवार और उन सभी लोगों के लिए अत्यंत पीड़ादायक क्षण है जो उन्हें जानते हैं।

उन्होंने कहा कि हाजी साहब के निधन से न केवल शोकाकुल परिवार में बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर में उनके शुभचिंतकों, छात्रों और प्रशंसकों के बीच भी एक गहरा शून्य पैदा हो गया है। पूरी पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ता, दुख और शोक की इस घड़ी में इंजीनियर राशिद और उनके परिवार के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। इनाम उन नबी ने आगे कहा कि अल्लाह ताला हाजी साहब को जन्नत-उल-फिरदौस में सर्वोच्च स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को सब्र और हिम्मत दें।

--आईएएनएस

 

 

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