प्रान्तीय

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 'नशामुक्त अभियान' के तहत बारामूला में अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया

कुंजर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अफीम की फसल नष्ट, नमूने जांच के लिए जब्त
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 जम्मू और कश्मीर
May 20, 2026, 10:18 AM
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 'नशामुक्त अभियान' के तहत बारामूला में अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले की पुलिस ने बुधवार को बताया कि उसने 'नशा मुक्त अभियान' के तहत अफ़ीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली खेती के खिलाफ अपने लगातार प्रयासों को जारी रखते हुए, बारामूला पुलिस को कुंजर के पेरिसवानी गांव में अफीम के पौधों की अवैध खेती के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद एक और सफलता मिली है।

शुरुआती जांच के दौरान, यह पता चला कि वह जमीन अब्दुल रहीम रेशी के बेटे अब अहद रेशी की है, जो पेरिसवानी, कुंजर का रहने वाला है, और वहीं पर अवैध खेती की जा रही थी।

जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, संबंधित पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत एफआईआर नंबर 62/2026 दर्ज की और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान, मजिस्ट्रेट और आबकारी, राजस्व और कृषि विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए, अवैध अफीम के पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

जब्त किए गए पौधों के नमूने एकत्र किए गए, सील किए गए और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए कब्जे में ले लिए गए। बारामूला पुलिस नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और आम जनता से अपील करती है कि वे जिले में नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध खेती पर रोक लगाने में पुलिस का सहयोग करें।

चल रहे 100-दिवसीय 'नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान' के दौरान, पुलिस पूरे केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खिलाफ जोरदार अभियान चला रही है।

नशीली दवाओं के खिलाफ यह अभियान लोगों की आने वाली पीढ़ियों को नशे की लत से बचाने के लिए है, और इस अभियान को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'नार्को-आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' बताया है।

6 अप्रैल को 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान' शुरू करते हुए, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि नशीली दवाओं के तस्करों, पेडलर्स और नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कुछ नवीनतम दंडात्मक कार्रवाइयों में पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना और नशीली दवाओं के व्यापार से कमाए गए पैसों से बनाई गई संपत्ति को जब्त करना शामिल है।

एलजी केंद्र शासित प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और नशीली दवाओं के खिलाफ मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासन और समाज मिलकर युवाओं को नशे की लत से मुक्त करा सकें।

--आईएएनएस

एससीएच

 

Jammu Kashmir newsNDPS ActOpium CultivationDrug Free Jammu KashmirIllegal FarmingDrug-Free IndiaDrug CrackdownManohar Lal SinhaBaramulla Policenarco terrorism

Related posts

Loading...

More from author

Loading...