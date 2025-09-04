Kullu Landslide News : कुल्लू में भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, लापता 5 लोगों की तलाश जारी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में गुरुवार को हुए भीषण भूस्खलन के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, तीन घायलों को मलबे से निकाला गया है, जबकि 5 लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में तीन मकान दब गए। यह घटना इन्नर अखाड़ा बाजार इलाके के पास हुई।

पुलिस अधीक्षक कथिकेयन गोकुलचंद्रन ने कहा कि घटनास्थल से एक शव बरामद किया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अतिरिक्त उपायुक्त अश्विनी कुमार और उप-मंडल मजिस्ट्रेट निशांत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन के कर्मियों सहित बचाव दल मलबे और भूस्खलन में फंसे 5 लोगों का पता लगाने के लिए अभियान चला रहे हैं।

इससे पहले, मंडी जिले के सुंदरनगर शहर में भूस्खलन के कारण दो घर तबाह हो गए। इस घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत 6 लोग मारे गए।

मृतकों की पहचान गुरप्रीत सिंह (35 वर्षीय), उनकी बेटी कीरत (3 साल), उनकी पत्नी भारती (30 वर्षीय), शांति देवी (70 वर्षीय) और सुरेंदर कौर (56 वर्षीय) के रूप में हुई।

बुधवार को एक अन्य घटना में, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर रामपुर से शिमला जा रही एक निजी बस पर पत्थर गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई और 15 घायल हो गए।

मृतकों में महाराष्ट्र के जलगांव गांव की लक्ष्मी विरानी और एक नेपाली मूल की महिला शामिल हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज सुबह इनर अखाड़ा बाजार, कुल्लू में भारी भूस्खलन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है। इस हादसे में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और राहत दल की टीमें युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।''

पोस्ट में आगे लिखा गया, ''विधायक सुंदर सिंह ठाकुर एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। सभी के समन्वित प्रयासों से अब तक तीन लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इस भूस्खलन से दो मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मेरी गहरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिजनों को सहन-शक्ति प्रदान करे।''