Agniveer Recruitment Rally : हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं ने लगाई दौड़, 500 कैंडिडेट्स ने लिया हिस्सा

हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का उत्साह, दौड़ और फिजिकल टेस्ट के साथ चयन प्रक्रिया जारी
🏷 हिमाचल प्रदेश
Mar 10, 2026, 11:06 AM
हिमाचल प्रदेश: हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं ने लगाई दौड़, 500 कैंडिडेट्स ने लिया हिस्सा

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती रैली ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ जारी है। दूसरे दिन करीब 500 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। आर्मी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना से करीब 3,400 युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है।

हमीरपुर के एआरओ भर्ती कार्यालय कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि 9 से 16 मार्च तक यह भर्ती रैली होगी। 17 तारीख को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती रैली में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से शॉर्टलिस्ट किए गए लगभग 4,000 कैंडिडेट्स को यहां बुलाया गया था। आज दूसरा दिन है।

उन्होंने बताया कि सुबह 1.6 किलोमीटर की दौड़ के साथ भर्ती रैली शुरू होती है। उसके बाद शारीरिक परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होते हैं। जो कैंडिडेट्स इन्हें पास कर लेते हैं, वे मेडिकल टेस्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद आगे के प्रोसेस किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है और यहां के जवानों ने पूर्व में कई गैलेंट्री अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अपने मूल दस्तावेज के साथ समय पर भर्ती स्थल पर पहुंचें और सेना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अभिषेक गर्ग ने कहा कि अग्निवीर भर्ती अभी चल रही है, जिसे एआरओ हमीरपुर ने ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर समेत तीन जिलों के लिए ऑर्गनाइज किया है। हमने चल रही भर्ती का दौरा किया और रिव्यू किया। आज 500 लोगों को बुलाया गया था। सुबह दौड़ के बाद फिजिकल टेस्ट लिया गया। उम्मीदवारों के लिए यहां पर पीने के पानी के साथ अन्य सुविधा मुहैया कराई गई है।

सेना के अधिकारियों की देखरेख में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा करवाई जा रही है, जिसमें 1.6 किमी दौड़, बीम क्लाइम्बिंग सहित अन्य शारीरिक परीक्षण शामिल हैं। ग्राउंड टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच करने के बाद दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

--आईएएनएस

 

 

