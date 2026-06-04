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पंचकूला में गोली लगने के बाद नाइटक्लब मालिक की हालत गंभीर, रोहित गोदारा से जोड़कर जांच जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 हरियाणा
Jun 04, 2026, 08:37 AM
पंचकूला में गोली लगने के बाद नाइटक्लब मालिक की हालत गंभीर, रोहित गोदारा से जोड़कर जांच जारी

 

पंचकूला, 4 जून (आईएएनएस)। हरियाणा के पंचकूला के पॉश सेक्टर-5 इलाके में उस समय दहशत फैल गई, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने नाइट क्लब मालिक रतन लुबाना पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस हमले ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक कथित ऑडियो संदेश सामने आया है, जिसे गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़ा बताया जा रहा है। इसके बाद जांच एजेंसियां इस मामले के संगठित अपराध और जबरन वसूली के नेटवर्क से संभावित संबंधों की भी जांच कर रही हैं।

अधिकारियों के अनुसार, सेक्टर-5 स्थित स्विस लॉज के बाहर यह गोलीबारी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने लुबाना पर कई राउंड फायरिंग की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, करीब आठ से नौ गोलियां चलाई गईं।

गोली लगने से लुबाना गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक गोली उनके पेट में लगी और आर-पार निकल गई, जबकि दूसरी गोली उनके कंधे पर लगी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

हमले के बाद लुबाना को तुरंत पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक इलाज दिया गया। बाद में उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में रेफर कर दिया गया। इसके बाद उनके परिवार ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक विक्रम नेहरा और सेक्टर-5 थाना प्रभारी ललित कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, फॉरेंसिक सबूत जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी।

लुबाना के मोबाइल फोन पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक फोन कॉल और ऑडियो संदेश मिलने के बाद इस मामले की जांच और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, ऑडियो संदेश में चेतावनी दी गई थी कि प्रतिद्वंद्वियों को 3-4 करोड़ रुपये देने के परिणामस्वरूप इस तरह के हमले होना तय है। बताया गया है कि संदेश में लुबाना से सीधे संपर्क करने की मांग भी की गई थी।

मामले से जुड़े सूत्रों का दावा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे लगता है कि कॉल करने वाले ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस ऑडियो संदेश की प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

जांचकर्ताओं ने बताया कि कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग की विस्तृत तकनीकी जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल और फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि यह सामग्री असली है या नहीं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थीं कि लुबाना को कथित तौर पर गैंगस्टर डॉनी बाल से धमकियां मिली थीं।

इन घटनाक्रमों को देखते हुए जांचकर्ता सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं। इनमें गैंगवार, रंगदारी की मांग, निजी दुश्मनी और संगठित अपराध से जुड़े एंगल शामिल हैं।

सेक्टर-5 पंचकूला के सबसे व्यस्त और प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में से एक है। यहां कई क्लब, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठान मौजूद हैं। यह क्षेत्र अपनी नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है और यहां नियमित पुलिस गश्त व सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। जांच को सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन लोकेशन और अन्य तकनीकी सबूतों की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी

 

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