Kumari Selja Visit : कुमारी सैलजा ने फतेहाबाद में जलभराव का लिया जायजा, प्रशासन की नाकामी पर उठाए सवाल

फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भुना इलाके में लगातार बारिश के कारण उत्पन्न जल भराव की गंभीर स्थिति का जायजा लेने के लिए सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद और कांग्रेस नेत्री कुमारी सैलजा शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचीं।

उन्होंने भुना, दहमन, खारा खेड़ी सहित फतेहाबाद के कई गांवों का दौरा किया और जलभराव से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला, साथ ही प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

सांसद कुमारी सैलजा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरे हरियाणा में बारिश के कारण जगह-जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लोग इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और प्रशासन इस संकट से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। प्रदेश में जल भराव की स्थिति ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। मैं प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग करती हूं।

कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंचे। शायद जब हालात सामान्य हो जाएंगे, तब मुख्यमंत्री दौरा करने आएंगे। मैं सांसद होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाती हूं। मैं लगातार लोगों से फीडबैक ले रही हूं और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही हूं।

जल भराव से प्रभावित लोगों से मुलाकात के दौरान सैलजा ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। भुना और आसपास के गांवों में सड़कों, घरों और खेतों में भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई इलाकों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है।

भाजपा की ओर से कांग्रेस पर जल भराव के मुद्दे पर राजनीति करने के आरोपों का जवाब देते हुए कुमारी सैलजा ने कहा, “लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफें सुनना और उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इसे राजनीति कहना गलत है। कांग्रेस हमेशा से जनता के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी।”