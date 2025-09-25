Lado Lakshmi Yojana : लाडो लक्ष्मी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : श्रुति चौधरी

भिवानी: हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक हालात सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। महिलाओं को योजना के तहत 2,100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ के लिए जिला और उप-मंडल स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्‍होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश की करीब 22 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

मंत्री श्रुति चौधरी कहती हैं, "यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित इस ढांचे का उद्देश्य महिलाओं को आगे बढ़ाना, उन्हें सशक्त, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्वस्थ बनाना है। इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी का बहुत आभार। सीएम ने अपने संकल्‍प पत्र में इसका वादा किया था। नवरात्रि के पावन अवसर और दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के पहले चरण में करीब 22 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। आने वाले समय में योजना का विस्‍तार किया जाएगा। सरकार गरीब और वंचितों के साथ है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्‍त बन सकें। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपए का बजट तय किया है।

मंत्री श्रुति चौधरी ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक पोस्‍ट में लिखा, 'चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय, तोशाम में आयोजित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई।

उन्‍होंने पोस्‍ट में आगे लिखा कि महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण को समर्पित इस योजना के तहत सक्षम महिलाओं को 2,100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भूमिका को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।