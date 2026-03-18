Haryana Congress MLA Protest : कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया 18 मार्च को चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय के बाहर देंगे धरना

सिरसा: हरियाणा कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया बुधवार यानी 18 मार्च को चंडीगढ़ में अपने ही कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना देंगे। यह मामला राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग और कांग्रेस विधायकों के कैंसिल हुए वोट से जुड़ा है। यह जानकारी उन्‍होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर दी है।

उन्होंने बताया कि वह सुबह 10 बजे सेक्टर-9 स्थित पार्टी कार्यालय के गेट पर धरना देंगे।

गोकुल सेतिया ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि उन विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान 'पार्टी को नुकसान पहुंचाने' का काम किया। उन्‍होंने कहा कि कई फेक न्‍यूज चल रही हैं, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है कि मेरे वोट भी कैंसिल हुए हैं। ऐसे में पार्टी को नाम सार्वजनिक करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, लेकिन इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। सेतिया ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कुछ वोट एक निर्दलीय उम्मीदवार को गए और कुछ वोट रद्द भी हुए, लेकिन पार्टी की ओर से अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने मांग की कि जिन विधायकों के वोट रद्द हुए, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति और सामाजिक रिश्ते अलग-अलग होते हैं। किसी नेता से मुलाकात करने का मतलब यह नहीं है कि वह अपनी पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। उनके मुताबिक, “राजनीति अब ऐसी हो गई है कि शक की सुई हर किसी पर चली जाती है।”

अंत में उन्होंने कहा कि अगर किसी विधायक ने वास्तव में क्रॉस वोटिंग की है तो उसे पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस