Vibrant Navratri 2025 Inauguration : सीएम भूपेंद्र पटेल ने 'वाइब्रेंट नवरात्रि 2025' का किया शुभारंभ, जीएसटी सुधारों से बनेगा बचत उत्सव

Sep 23, 2025, 01:37 AM
अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया। ‘आह्वान मां आद्यशक्ति’ थीम पर आधारित इस उत्सव में 1000 से अधिक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।

समापन पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने मां जगदंबा की महाआरती में भक्तिभाव से हिस्सा लिया। इस आयोजन में पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा, राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, कुंवरजीभाई हलपति और अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा जैन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार इस साल के नवरात्रि और दीपावली को उमंग और उत्सव के साथ-साथ ‘बचत महोत्सव’ बनाएंगे।

उन्होंने बताया कि जीएसटी स्लैब को चार से घटाकर दो (5 और 18 प्रतिशत) करने से रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे खाना, दवाइयां, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते होंगे, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की बचत बढ़ेगी, खपत को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

भूपेंद्र पटेल ने लोगों से डांडिया, आभूषण और प्रसाधन जैसे स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने की अपील की, ताकि पीएम के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को बल मिले। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने से स्थानीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वाइब्रेंट नवरात्रि के आकर्षणों जैसे थीमैटिक प्रदर्शनी, फोटो-जोन, सेल्फी पॉइंट, किड्स सिटी, फूड कोर्ट और हैंडीक्राफ्ट बाजार का जायजा लिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों की सराहना की।

इसके साथ ही, उन्होंने केंद्रीय संचार ब्यूरो की '11 वर्ष सुशासन' थीम पर आधारित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव पंकज जोशी, पर्यटन सचिव राजेंद्र कुमार, पर्यटन निगम के अध्यक्ष प्रभव जोशी, शहर के विधायक और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। देश-विदेश से आए अतिथियों और स्थानीय नागरिकों ने इस उत्सव में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

 

 

