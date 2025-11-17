Massive Memorial March : सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च का आयोजन

वडोदरा:। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को 141 शहर विधानसभा क्षेत्र में यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं ने इस पदयात्रा में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

अखंड भारत के निर्माता और लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती को समर्पित इस यूनिटी मार्च का आयोजन बाल कल्याण मंत्री और क्षेत्र की विधायक मनीषा बेन वकील की अगुवाई में किया गया।

इस पदयात्रा में सूरत की पूर्व मेयर और वडोदरा के युवा एवं शिक्षित सांसद डॉ. हेमांग जोशी, बीजेपी वडोदरा महानगर अध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश सोनी सहित संत-महंतों की विशेष उपस्थिति रही।

यूनिटी मार्च के दौरान प्रस्तुत आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। बाल कल्याण मंत्री मनीषा बेन वकील और सांसद डॉ. हेमांग जोशी भी आदिवासी नृत्य में शामिल हुए और सभी ने मिलकर सरदार पटेल की एकता की भावना को सलाम किया।

इस दौरान राज्य मंत्री मनीषा वकील ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर यूनिट मार्च का आयोजन हुआ है। पूरे गुजरात की अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता की जब भी बात होती है तो सरदार साहब को याद किया जाता है। पटेल साहब ने आजादी के बाद रियासतों में बिखरे भारत को एक करने का काम किया। उन्होंने देश की एकता के लिए जो काम किया, उसकी याद में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है।

वडोदरा के सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में लोकसभा स्तर पर यूनिटी मार्च का आयोजन हो रहा है। गुजरात पटेल साहब का खुद का भी राज्य है। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र वार यूनिटी मार्च का आयोजन करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि जब देश एकजुट होता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। उन्होंने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रनिष्ठा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

