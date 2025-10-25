Vadodara Fuel Racket : वडोदरा में पेट्रोल-डीजल चोरी के रैकेट का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

प्रान्तीय

Dainik Hawk
Dainik Hawk·
गुजरात
Oct 25, 2025, 06:43 AM
वडोदरा: गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) ने वडोदरा के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में बड़े पैमाने पर चल रहे पेट्रोल और डीजल चोरी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है।

एक गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों ने अम्मा रोडवेज परिवहन कार्यालय के पास एक खुले प्लॉट पर छापा मारा, जहां कथित तौर पर चोरी का ईंधन निकाला, संग्रहीत किया और अवैध रूप से बेचा जा रहा था।

इस कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य अपराधी फतेहगंज निवासी शकील समनभाई रंगवाला भी शामिल है, जिसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है।

छापे के दौरान एसएमसी ने 18.48 लाख रुपए मूल्य के पेट्रोल और डीजल, नकदी, मोबाइल फोन, वाहन और एक टैंकर जब्त किए, जिससे कुल जब्ती 44.25 लाख रुपए हो गई। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अवैध व्यापार में शामिल कर्मचारियों और ड्राइवरों के रूप में हुई है।

स्टेट मॉनिटरिंग सेल के पुलिस निरीक्षक पीपी ब्रह्मभट्ट के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह अवैध धंधा एक व्यस्त इलाके में खुलेआम चल रहा था। पिछली कार्रवाइयों के बावजूद, ईंधन चोरी माफिया वडोदरा में बेखौफ होकर अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, जिससे कड़े प्रवर्तन और कड़ी निगरानी की आवश्यकता उजागर होती है।

ईंधन चोरी में नगरपालिका और औद्योगिक वाहनों से चुराया गया डीजल और टैंकरों से चुराया गया पेट्रोल और डीजल शामिल हैं।

जुलाई में वडोदरा में अधिकारियों ने एक प्रमुख तेल कंपनी के टैंकरों से ईंधन चोरी करने वाले एक गिरोह में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग 9,000 लीटर डीजल और पेट्रोल जब्त किया।

इससे पहले मोरबी जिले में, खड़े वाहनों से 330 लीटर डीजल चुराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें चार गिरफ्तारियां हुईं और 3.61 लाख रुपए का माल बरामद हुआ।

राज्य की नियामक मशीनरी भी इस पर ध्यान दे रही है।

 

 

