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Gujarat Bypoll : उमरेठ उपचुनाव में छह उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

उमरेठ उपचुनाव में छह उम्मीदवार, 23 अप्रैल को वोटिंग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 गुजरात
Apr 10, 2026, 03:35 AM
गुजरात: उमरेठ उपचुनाव में छह उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

गांधीनगर: गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब छह उम्मीदवारों के बीच मुकाबला तय हो गया है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद चुनाव अधिकारियों ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है।

अधिकारियों के अनुसार, 9 अप्रैल को नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद इस सीट पर कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस के भृगुराजसिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हर्षद परमार, भारतीय नेशनल जनता दल के मौलिक शाह और तीन निर्दलीय उम्मीदवार- जितेश कुमार सेवक, निरुपा मधु और महेंद्र परमार शामिल हैं।

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि सभी वैध नामांकन बरकरार रखे गए हैं और आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।

आनंद जिले में स्थित इस विधानसभा सीट पर 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

उपचुनाव की अधिसूचना 30 मार्च को जारी की गई थी। 6 अप्रैल तक नामांकन दाखिल हुए, 7 अप्रैल को उनकी जांच हुई और 9 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी।

उमरेठ सीट राज्य विधानसभा की 182 सीटों में से एक है और यह आनंद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है।

यह उपचुनाव भाजपा विधायक गोविंद परमार के निधन के बाद आवश्यक हुआ है, जो इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा मतदान को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

इस क्षेत्र में परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है, हालांकि समय-समय पर चुनावी रुझानों में बदलाव भी देखने को मिला है।

उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव आयोग निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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