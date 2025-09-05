प्रान्तीय

Teachers Day Gujarat 2025 : सीएम भूपेंद्र पटेल ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का प्रकाश फैला रहे 37 शिक्षकों को किया आमंत्रित

सीएम भूपेंद्र पटेल ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का प्रकाश फैला रहे 37 शिक्षकों को किया आमंत्रित

गांधीनगर: देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज में शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने और उनकी सराहना करने का अवसर है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 37 शिक्षकों को आमंत्रित किया।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि आज का 'शिक्षक दिवस' मेरे लिए और गुजरात के लिए भी विशेष होने वाला है। मुझे शुक्रवार को गांधीनगर स्थित अपने आवास पर गुजरात के विभिन्न दूरस्थ तालुकों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का प्रकाश फैला रहे लगभग 37 शिक्षकों को आमंत्रित करने और उनके अनुभवों को जानने का अवसर मिलेगा। इनमें मेघराज और नसवाड़ी जैसे आदिवासी क्षेत्रों के शिक्षक से लेकर कच्छ के रण के अब्दासा और रापर जैसे तालुकों के शिक्षक शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ ने स्कूल में छात्रों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाई है, तो कुछ ने स्कूल में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की है और एक व्यसन-मुक्त स्कूल की स्थापना की है। अनेक कठिनाइयों और संघर्षों को पार करते हुए इन गुरुओं ने शिक्षा के यज्ञ को अखंड रखा है। सारस्वतों के साथ यह संवाद वास्तव में एक प्रेरणादायक संवाद बनेगा। इन शिक्षकों के अनुभव गुजरात की शैक्षिक यात्रा को नई ऊर्जा देने में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। आने वाले दिनों में भी मेरा मन ऐसे कर्मयोगियों के साथ 'प्रेरणा संवाद' कार्यक्रम करने का है जो अलग-अलग क्षेत्रों में सुंदर कार्य कर रहे हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "सभी को, विशेष रूप से मेहनती शिक्षकों को, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षकों के मन को तराशने का समर्पण एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। उनकी प्रतिबद्धता और करुणा उल्लेखनीय है।"

प्रधानमंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा, "हम प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन और विचारों को भी उनकी जयंती पर याद करते हैं।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, "शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई। वे मार्गदर्शक प्रकाश हैं जो युवा मनों को आकार देते हैं, मूल्यों को स्थापित करते हैं और भविष्य के नेताओं को तैयार करते हैं। इस दिन, मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी दूरदर्शिता और ज्ञान पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे।"

 

 

