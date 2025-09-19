Swasth Nari Campaign : भरूच में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ के तहत लगाए गए स्वास्थ्य कैंप

भरूच: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गुजरात के भरूच जिले में ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन किया गया है। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर तक चलेगा। विभिन्न स्वास्थ्य कैंपों में महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधित सलाह ली।

यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कैंपों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हीमोग्लोबिन सहित विभिन्न जांचें की जा रही हैं। साथ ही गर्भवती माताओं, किशोरियों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परामर्श, पोषण मार्गदर्शन एवं आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी डॉ. मुनीरा शुक्ला ने बताया कि पूरे देश और राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इस अभियान के तहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से 320 विशेष कैंप होंगे। इन शिविरों में लगभग 296 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। विशेष कैंपों में गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, टीबी और अन्य गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, पोषण मार्गदर्शन, एनीमिया स्क्रीनिंग और आवश्यक दवाइयां वितरित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि यह अभियान महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अभियान से लाभान्वित डिंपल ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें कुछ दिनों से सिरदर्द की समस्या थी। उन्होंने कहा कि मैंने आशा वर्करों से बात की, जिन्होंने मुझे ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ के बारे में बताया। कैंप में मेरी जांच हुई, जिसमें ब्लड प्रेशर की समस्या सामने आई। डॉक्टरों ने मुझे दवाइयां दीं और अब मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। इस अभियान के तहत मुझे स्वास्थ्य संबंधी सलाह और उपचार मिला, जिससे मैं बहुत खुश हूं।

उर्मिला ने बताया कि वह कैंसर से पीड़ित हैं, किसी ने पीएम मोदी के ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मैंने मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात की, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज संभव है। मेरा कार्ड भी बनवाया गया और अब मैं कैंसर का इलाज शुरू कर रही हूं।