PM Modi Initiatives : पीएम मोदी ने शुरू किया था ‘वांचे गुजरात’ अभियान, बाद में ‘परीक्षा पे चर्चा’ से छात्रों को मिला सहारा

गुजरात: गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2010 में ‘वांचे गुजरात अभियान’ शुरू किया। इसका मकसद था हर उम्र के लोगों में पढ़ने की आदत बढ़ाना, दिमाग को तेज करना और सोचने-समझने की क्षमता को मजबूत बनाना। इस अभियान की सफलता के बाद 2018 में उन्होंने ‘परीक्षा पे चर्चा’ की शुरुआत की।

इसका उद्देश्य था छात्रों से सीधे जुड़ना, उनके परीक्षा के तनाव को कम करना और जीवन से जुड़े अनुभव साझा करना। इन पहलों से न सिर्फ दिमाग मजबूत हुआ, बल्कि लोगों की पढ़ाई और जीवन के प्रति सोच भी बदली है।

वांचे गुजरात अभियान के तहत राज्य के स्कूलों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह सभी को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि उनमें सोचने और समझने की शक्ति विकसित हो सके।

उस दौरान वांचे गुजरात अभियान काफी सफल रहा। बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने इसी की तर्ज पर 2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की। तब से प्रधानमंत्री मोदी हर साल इस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और बच्चों के मन से परीक्षा का डर निकालने के लिए न केवल उनके साथ सीधा संवाद करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन में सफलता के मंत्र भी बताते हैं।

वांचे गुजरात से लेकर परीक्षा पे चर्चा तक प्रधानमंत्री मोदी के इन कार्यक्रमों ने न केवल लोगों की विचार शक्ति को सशक्त किया है, बल्कि उनका जीवन जीने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल दिया है।