Narendra Modi Bhavnagar Visit : प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भावनगर तैयार, स्थानीय लोग बोले- आनंद का माहौल है

भावनगर: गुजरात की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्साहपूर्वक पलक-पावड़े बिछाए बैठी है। उनके आगमन से पहले भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, जहां वे 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भाग लेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।

लोग भारी संख्या में सड़कों पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट से सभा स्थल तक लोगों की लाइनें लगी हैं। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। हम बहुत खुश हैं।

स्थानीय भाजपा नेता जयंत डाभी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी भावनगर आ रहे हैं। वे इस सिटी और पूरे गुजरात के विकास के लिए यहां आ रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक महिला ने कहा कि पीएम मोदी के इस दौरे से आनंद का माहौल है। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां एकजुट हुए हैं।

प्रधानमंत्री के भावनगर आगमन के अवसर पर इमारतों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और रोड शो के मार्ग पर तिरंगे फहराए गए हैं। हालांकि, सड़कों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। कुछ रास्तों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भावनगर के जवाहर मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई परिवर्तनकारी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए गुजरात पहुंचेंगे।

प्रधानमंत्री 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भाग लेंगे और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस समुद्री क्षेत्र है, जहां प्रधानमंत्री मोदी 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे।