Gujarati New Year Wishes : पीएम मोदी, अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने दी गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं

पीएम मोदी और अमित शाह ने गुजराती नववर्ष पर दी शुभकामनाएं, समृद्धि की कामना की।
Oct 22, 2025, 06:27 AM
पीएम मोदी, अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने दी गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने बुधवार को गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं दी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी हार्दिक कामना है कि आज से शुरू हो रहा नव वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उल्लास लेकर आए। गुजरात की इस उपजाऊ धरती के मेहनती लोग और समृद्ध संस्कृति और भी जीवंत हो, यही मेरी हृदय की गहराइयों से प्रार्थना है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सभी गुजराती भाइयों और बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नववर्ष आप सभी के लिए दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अपार सुख-समृद्धि लेकर आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आप सभी को गुजराती नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष का यह शुभ अवसर गुजरात की जीवंत संस्कृति, कर्मनिष्ठा और उद्यमशीलता की प्रेरणा का उत्सव है। आइए, इस नवप्रभात का स्वागत नई ऊर्जा, नव-संकल्प और उत्कर्ष की भावना के साथ करें। यह नववर्ष सभी के जीवन में आरोग्य, आनंद, समृद्धि और अपार सफलता लेकर आए, यही मंगलकामना है।

केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान ने एक्स पोस्ट में लिखा कि गुजरात के सभी भाइयों और बहनों को नूतन वर्ष की हार्दिक मंगलकामनाएं। गुजरात की कर्मभूमि ने सदैव राष्ट्र को प्रेरणा, परिश्रम और प्रगति का संदेश दिया है - उसी भावना के साथ आइए, इस नववर्ष को नए संकल्प और नवतेज के साथ आरंभ करें। नए वर्ष का यह शुभारंभ सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और उत्कर्ष की किरणें लेकर आए, ऐसी कामना है। शुभ नूतन वर्ष।

भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सभी गुजराती भाइयों और बहनों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष का यह शुभ अवसर आपके जीवन में नए उत्साह, नई ऊर्जा और असीम खुशियाँ लेकर आए। आपका घर-आंगन सुख, समृद्धि और सफलता से आलोकित हो। इसी मंगल भावना के साथ हार्दिक अभिनंदन।

 

 

 

